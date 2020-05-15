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Промышленный альпинизм, подъём грузов, высотные работы, спил деревьев

Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» специализируется на проведении высотных работ более 10 лет. За это время наши промышленные альпинисты реализовали множество различных проектов как для частных лиц, так и для государственных учреждений и коммерческих организаций.

Промышленный альпинизм, подъём грузов, высотные работы, спил деревьев

Наши основные принципы — учитывать все пожелания Заказчика и строго следить за безопасностью проведения высотных работ. Мы работаем круглосуточно. Промышленные альпинисты осуществляют подъём грузов и высотные монтажные работы, удаляют аварийные и ветхние деревья. Найдём оптимальное решение любой задачи, согласуем пакет документов и разрешения. Доверьте опасную работу профессионалам.

Преимущества Лаборатории промышленного альпинизма

С Вами сразу будет общаться инженер-альпинист, что позволяет сократить расходы.

Режим работы 24/7. Для нас выходных не существует.

Готовы выезжать на осмотр для решения Вашей задачи совершенно бесплатно.

Опыт в решении инженерных задач, владение важнейшими программами AutoCad, ArchiCad, SolidWorks.

Более 10 лет в решении самых сложных задач.

Используем снаряжение лучших мировых производителей.

Промышленный альпинизм — это просто! Окажем содействие в подъёме негабаритных или хрупких грузов. Обеспечим безопасность, сохранность грузов, изготовим обрешётку и ППР.

Промышленный альпинизм, подъём грузов, высотные работы, спил деревьев

Арбористика — наш профиль! Расчистим участок, измельчим ветки и пни, окажем содействие в получении порубочного билета, вывезем отходы на полигон с утилизацией.

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Получите персональную скидку при заказе большого объёма по подъёму грузов или удалению деревьев. Приглашаем к сотрудничеству УК и застройщиков в Москве и области.

Мы работаем с умом!

Промышленные альпинисты всегда к Вашим услугам!

Наш адрес:
Москва, Духовской переулок., 17
Звоните нам:
+7 (495) 765-47-43

WhatsApp:
+7 (919) 990-92-30
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