Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» специализируется на проведении высотных работ более 10 лет. За это время наши промышленные альпинисты реализовали множество различных проектов как для частных лиц, так и для государственных учреждений и коммерческих организаций.
- Подъем грузов через окно
- Подъем грузов на кровлю
- Подъем грузов краном
- Несём полную материальную ответственность
- Различная грузоподъёмность
- Быстрая доставка
- Монтаж, демонтаж
- Содействие в подъёме грузов
- Любые высотные работы
- Бесплатный выезд на осмотр
- Согласуем с УК или ТСЖ
- Подъём и монтаж стеклопакетов
- Замена и установка стеклопакетов
- Герметизация и ремонт остекления
- Бесплатный выезд на осмотр
- Поднимаем без использования крупной техники
- Опытные стропальщики, крановщики, такелажные рабочие
- Подъем и перемещения конструкций любого размера
- Аккуратно, быстро и безопасно
- Бесплатный выезд инженера на осмотр объекта
- Оценим по фото в WhatsApp и Telegram
- Выезд и расчет – бесплатно
- Любое дерево в любую погоду
- Порубочный билет
- Работы любой сложности
- Полная материальная ответственность и сохранность груза
- Гарантия безопасности (заключаем договор)
Наши основные принципы — учитывать все пожелания Заказчика и строго следить за безопасностью проведения высотных работ. Мы работаем круглосуточно. Промышленные альпинисты осуществляют подъём грузов и высотные монтажные работы, удаляют аварийные и ветхние деревья. Найдём оптимальное решение любой задачи, согласуем пакет документов и разрешения. Доверьте опасную работу профессионалам.
Преимущества Лаборатории промышленного альпинизма
С Вами сразу будет общаться инженер-альпинист, что позволяет сократить расходы.
Режим работы 24/7. Для нас выходных не существует.
Готовы выезжать на осмотр для решения Вашей задачи совершенно бесплатно.
Опыт в решении инженерных задач, владение важнейшими программами AutoCad, ArchiCad, SolidWorks.
Более 10 лет в решении самых сложных задач.
Используем снаряжение лучших мировых производителей.
Промышленный альпинизм – это просто! Окажем содействие в подъёме негабаритных или хрупких грузов. Обеспечим безопасность, сохранность грузов, изготовим обрешётку и ППР.
Арбористика – наш профиль! Расчистим участок, измельчим ветки и пни, окажем содействие в получении порубочного билета, вывезем отходы на полигон с утилизацией.
Получите персональную скидку при заказе большого объёма по подъёму грузов или удалению деревьев. Приглашаем к сотрудничеству УК и застройщиков по всей России.