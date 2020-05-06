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Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы по всей территории РФ

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Работаем по всей России, круглосуточно
Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы по всей территории РФ
Меню
Звонки по России 8 (800) 234-74-34
Позвоните нам +7 (495) 765-47-43

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    Новым клиентам подъём половины грузов БЕСПЛАТНО!

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    Доставка КРАНА ПИОНЕР в течение суток с момента оформления заказа!

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    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» специализируется на проведении высотных работ более 10 лет. За это время наши промышленные альпинисты реализовали множество различных проектов как для частных лиц, так и для государственных учреждений и коммерческих организаций.

    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Подъем грузов

    • Подъем грузов через окно
    • Подъем грузов на кровлю
    • Подъем грузов краном
    • Несём полную материальную ответственность
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Аренда крана Пионер

    • Различная грузоподъёмность
    • Быстрая доставка
    • Монтаж, демонтаж
    • Содействие в подъёме грузов
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Промышленный альпинизм

    • Любые высотные работы
    • Бесплатный выезд на осмотр
    • Согласуем с УК или ТСЖ
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Работы со стеклопакетами

    • Подъём и монтаж стеклопакетов
    • Замена и установка стеклопакетов
    • Герметизация и ремонт остекления
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Подъем вентиляционного оборудования

    • Бесплатный выезд на осмотр
    • Поднимаем без использования крупной техники
    • Опытные стропальщики, крановщики, такелажные рабочие
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Подъем металлоконструкций

    • Подъем и перемещения конструкций любого размера
    • Аккуратно, быстро и безопасно
    • Бесплатный выезд инженера на осмотр объекта
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Удаление и спил деревьев любой сложности

    • Оценим по фото в WhatsApp и Telegram
    • Выезд и расчет – бесплатно
    • Любое дерево в любую погоду
    • Порубочный билет
    Подробнее
    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Такелажные работы

    • Работы любой сложности
    • Полная материальная ответственность и сохранность груза
    • Гарантия безопасности (заключаем договор)
    Подробнее

    Наши основные принципы — учитывать все пожелания Заказчика и строго следить за безопасностью проведения высотных работ. Мы работаем круглосуточно. Промышленные альпинисты осуществляют подъём грузов и высотные монтажные работы, удаляют аварийные и ветхние деревья. Найдём оптимальное решение любой задачи, согласуем пакет документов и разрешения. Доверьте опасную работу профессионалам.

    • Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы
    • Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы
    • Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Преимущества Лаборатории промышленного альпинизма

    С Вами сразу будет общаться инженер-альпинист, что позволяет сократить расходы.

    Режим работы 24/7. Для нас выходных не существует.

    Готовы выезжать на осмотр для решения Вашей задачи совершенно бесплатно.

    Опыт в решении инженерных задач, владение важнейшими программами AutoCad, ArchiCad, SolidWorks.

    Более 10 лет в решении самых сложных задач.

    Используем снаряжение лучших мировых производителей.

    Промышленный альпинизм – это просто! Окажем содействие в подъёме негабаритных или хрупких грузов. Обеспечим безопасность, сохранность грузов, изготовим обрешётку и ППР.

    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы

    Арбористика – наш профиль! Расчистим участок, измельчим ветки и пни, окажем содействие в получении порубочного билета, вывезем отходы на полигон с утилизацией.

    Подъём грузов, промышленный альпинизм, высотные работы
    Подъём грузов

    Получите персональную скидку при заказе большого объёма по подъёму грузов или удалению деревьев. Приглашаем к сотрудничеству УК и застройщиков по всей России.

    Поделитесь!
    Мы работаем с умом!

    Промышленные альпинисты всегда к Вашим услугам!

    ООО «Лаборатория Промышленного Альпинизма»

    ИНН 7726741040
    ОГРН 31147746143192
    117105 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, Новоданиловская набережная, д. 12, помещ. 81

    Наш адрес:
    Москва, Духовской переулок., 17
    Звоните нам:
    +7 (495) 765-47-43

    Звонки по России
    8 (800) 234-74-34

    WhatsApp:
    +7 (919) 990-92-30
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