Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» специализируется на проведении высотных работ более 10 лет. За это время наши промышленные альпинисты реализовали множество различных проектов как для частных лиц, так и для государственных учреждений и коммерческих организаций.

Наши основные принципы — учитывать все пожелания Заказчика и строго следить за безопасностью проведения высотных работ. Мы работаем круглосуточно. Промышленные альпинисты осуществляют подъём грузов и высотные монтажные работы, удаляют аварийные и ветхние деревья. Найдём оптимальное решение любой задачи, согласуем пакет документов и разрешения. Доверьте опасную работу профессионалам.







Преимущества Лаборатории промышленного альпинизма С Вами сразу будет общаться инженер-альпинист, что позволяет сократить расходы. Режим работы 24/7. Для нас выходных не существует. Готовы выезжать на осмотр для решения Вашей задачи совершенно бесплатно. Опыт в решении инженерных задач, владение важнейшими программами AutoCad, ArchiCad, SolidWorks. Более 10 лет в решении самых сложных задач. Используем снаряжение лучших мировых производителей.

Промышленный альпинизм – это просто! Окажем содействие в подъёме негабаритных или хрупких грузов. Обеспечим безопасность, сохранность грузов, изготовим обрешётку и ППР.

Арбористика – наш профиль! Расчистим участок, измельчим ветки и пни, окажем содействие в получении порубочного билета, вывезем отходы на полигон с утилизацией.

Подъём грузов

Получите персональную скидку при заказе большого объёма по подъёму грузов или удалению деревьев. Приглашаем к сотрудничеству УК и застройщиков по всей России.