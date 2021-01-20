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Монтаж наружной рекламы

Рекламные уличные конструкции давно стали неотъемлемым элементом населенных пунктов, автодорог и магистралей. История наружной рекламы насчитывает много веков, причем ее популярность стабильно растет, несмотря на появление рекламы в интернете, в печатных изданиях и ТВ. Качественная рекламная кампания, без которой невозможно представить успешную коммерческую организацию или бренд, требует значительных финансовых инвестиций, немалая часть которой тратится на установку рекламных конструкций.

Особенности установки наружной рекламы

Существует несколько способов установки наружной рекламы, различающихся сложностью, методами и технологиями крепления носителей, применяемым оборудованием и сроками монтажа. Выбор способа зависит от места установки рекламы и высоты, на которой конструкцию планируется разместить. Если высота установки рекламной конструкции не превышает пяти метров, при монтаже используются лестницы, строительные леса, подъемная техника. При условии размещения рекламы на значительной высоте, на фасаде здания, на небольшом участке или при наличии множества высоких деревьев использование подъемной техники невозможно. Привлечение к монтажу наружной рекламы кранов рентабельно и возможно далеко не во всех случаях, поскольку в условиях плотной городской застройки краны не могут маневрировать. Оптимальным вариантом решения проблемы с размещением наружной рекламы является привлечение профессиональных промышленных альпинистов, услуги которых в Москве и Московской области предлагает компания «Лаборатория промышленного альпинизма». Следует также помнить, что монтаж наружной рекламы регулируется на законодательном уровне. Установка рекламных конструкций выполняется на основе разрешения от муниципальных властей. Нарушение правил и требований монтажа наружной рекламы может стать причиной административных взысканий, демонтажа конструкции, значительных штрафов и т.д. Гарантировать соблюдение правил и требований монтажа могут квалифицированные промальпинисты, услуги которых предлагает специализированная компания с хорошей репутацией. Воспользоваться предложениями «Лаборатории промышленного альпинизма» на выгодных условиях могут бизнесмены и владельцы предприятий, культурные и спортивные организации, коммерческие заведения Москвы, организации различных направлений деятельности.

Монтаж наружной рекламы

Какие виды рекламы наиболее востребованы

Правильный выбор рекламного носителя является важнейшим условием эффективности рекламной кампании. При выборе варианта предпочтение отдается конструкциям, которые можно установить на значительной высоте, гарантирующей качественный обзор и доступной информации максимально большому количеству людей. Высокие показатели маркетинговой эффективности показывают следующие разновидности наружной рекламы: баннеры, представляющие собой изготовленные из высокопрочного ПВХ материала полотна различного размера с нанесенной на него рекламной информацией. Брандмауэры, представляющие собой баннеры огромного размера, устанавливаемые на фасадах и стенах зданий различного назначения. Размеры брандмауэров позволяют четко доносить информацию даже при условии установки на уровне верхних этажей высотных зданий. Крышные установки, отличающиеся превосходной видимостью. Конструкции могут быть с подсветкой или без подсветки. Вывески, информирующие о том, какое заведение или компания располагаются в конкретном здании. Вывески могут быть буквенными или в виде логотипов, иметь фигурную, объемную или плоскую форму, быть световыми или без подсветки. Изготавливают из пластика, акрила, оргстекла. Лайтбоксы или световые короба с установленными внутри источниками освещения изготавливают из ПВХ или металла. Конструкции при небольшой стоимости отличаются высокой эффективностью и долговечностью. Панель кронштейны, устанавливаемые на столбы, стены, фасады. Они представляют собой световые консоли из баннерной ткани, поликарбоната, полистирола, пластика, акрила. Бигборды, представляющие собой устанавливаемые вдоль трасс на опорах рекламные щиты. Конструкционно представляют собой металлические рамы с атмосфероустойчивыми составами. При довольно большой стоимости эффективность бигбордов очень высокая. Суперсайты или суперборды, представляющие собой огромных размеров рекламные щиты, устанавливаемые на очень высоких стойках. Суперсайты с лампами для подсветки отличаются огромной видимостью. Устанавливают их за пределами городской черты. Объемные буквы, изготавливаемые из пластика, акрила, фанеры, дерева, ПВХ, ПЭТ, МДФ, композита, пенопласта, могут быть световыми или без подсветки. Правильный монтаж рекламных конструкций является обязательным условием эффективности рекламы. В Москве с ее плотной застройкой наиболее популярными местами для размещения рекламных конструкций (объемных вывесок, лайтбоксов, брандмауэров, баннеров и т.д.) являются автострады и прилегающая территория, а также стены высотных зданий. Только при условии правильного выбора и соблюдения технологии монтажа, обеспечить которые могут профессиональные промальпинисты, рекламные конструкции не будут представлять угрозу для людей, зданий, деревьев. Благодаря относительно невысокой стоимости услуг промальпов рекламодатели имеют возможность больше тратить денег на качественную рекламу, используя качественные материалы и технологии печати (для баннеров, брандмауэров и пр.). Помимо монтажа рекламы, промальпы выполняют недорого работы по замене рекламных полотен, ремонту и обслуживанию рекламных конструкций.

Услуги монтажа наружной рекламы от компании «Лаборатория промышленного альпинизма»

«Лаборатория промышленного альпинизма» предлагает услуги монтажа наружной рекламы всех видов по доступным ценам. Наличие у сотрудников компании допусков к работам на высоте, а также допусков к работе с электрооборудованием исключает вероятность проблем при монтаже. Специалисты компании регулярно повышают квалификацию, сдают аттестацию по технике безопасности. Во время реализации рекламного проекта компания тесно сотрудничает с дизайнерами заказчика, что исключает вероятность ошибок. Она оказывает помощь в получении разрешений на монтаж наружной рекламы. Опытные промальпы компании быстро и качественно выполнят следующие виды работ: растяжка и демонтаж баннеров; растяжка и демонтаж брандмауэров; монтаж световых вывесок и объемных букв; монтаж световых коробов и т.д. Специалисты компании используют бескаркасный и каркасный методы, рамную технологию, современное оборудование и сертифицированное снаряжение от ведущих производителей. Промальпы установят рекламную конструкцию на мосту, на столбе, на фасаде или стене высотного здания, на крыше, на специальной опоре. Сумма, в которую обойдется монтаж наружной рекламы, зависит от множества факторов, в том числе: от разновидности рекламного носителя; от размеров и конфигурации рекламного носителя; от срочности заказа; от расположения здания или опорной конструкции; от условий выполнения работ (низкая температура, сильные ветер или дождь во время выполнения работ).

Монтаж наружной рекламы с компанией «Лаборатория промышленного альпинизма».

Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» выполняет заказы по установке наружной рекламы различных видов в Москве и Московской области на самых выгодных условиях. Высокая квалификация промальпов, точность расчетов и использование сертифицированных комплектующих крепежа гарантируют высокое качество выполнения работ. Подписание договора на выполнение работ осуществляется после бесплатного осмотра, оценки места монтажа наружной рекламы с проведением замеров и последующим подсчетом необходимых для выполнения работ материалов. При заказе большого объема работ заказчики могут сэкономить благодаря индивидуальным скидкам. Оперативность, качество и ответственность – визитная карточка компании «Лаборатория промышленного альпинизма».