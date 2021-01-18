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Установка баннера

Грамотно спланированные и организованные рекламные компании являются важнейшим элементом каждого успешного бизнеса. Особое внимание уделяется наружной рекламе, эффективность которой объясняется визуальной доступностью многим людям. К числу чаще всего используемых видов наружной рекламы относятся рекламные баннеры с размещенной на них информацией о новых продуктах и услугах, рекламных акциях и проводимых мероприятиях, выгодных предложениях и т.д. Производители и поставщики на баннерах, представляющих собой обширные полотна из ткани ПВХ, размещают широкоформатные изображения рекламного характера, логотипы, контактную информацию и т.д. Благодаря внушительным размерам баннерных полотнищ реклама хорошо видна проходящим и проезжающим людям на значительном расстоянии. Результат установки баннера напрямую зависит от правильного выбора места и способа монтажа рекламной конструкции.

Причины популярности рекламных баннеров

Среди причин, по которым рекламные баннеры пользуются популярностью, следует отметить: доступную стоимость изготовления и возможность изготовления в короткие сроки; большую площадь поверхности, позволяющую разместить информацию и графические изображения; способность привлекать внимание большого количества людей, особенно при условии оригинального дизайна; короткие сроки монтажа и демонтажа баннеров, замены рекламной информации; возможность установки на различных сооружениях и на различной высоте. Наиболее выгодным вариантом установки баннеров является метод промышленного альпинизма. Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» предлагает юридическим и частным лицам Москвы и Московской области услуги установки рекламных баннеров по самым выгодным ценам.

Особенности установки баннеров

Установка баннера дает ожидаемый результат только при условии, что его видит максимальное количество людей, проходящих по данному участку территории. Высота установки баннера должна быть такой, чтобы размещенная на нем информация была доступна проезжающим и проходящим независимо от качества зрения, роста, угла обзора и т.д. Далеко не всегда территория, на которой планируется установить баннер, позволяет использовать спецтехнику по причине ограниченности пространства, отсутствии условий для маневрирования, большого количества высоких деревьев и т.д. Если баннер планируется установить на фасаде высотного дома, спецтехника в виде автовышек и кранов может оказаться бесполезной. Единственным решением в таких случаях является привлечение к установке баннеров промышленных альпинистов со специальным снаряжением. Баннеры представляют собой большие полотнища, которые имеют свойство паруситься под воздействием порывов ветра. Сила давления воздушных масс на баннерную ткань может достигать в некоторых случаях 100 кг на метр квадратный. Одной из важнейших задач при установке баннера являются обеспечение прочности фиксации баннерного полотна при любых условиях. С этой задачей успешно справляются промышленные альпинисты, использующие различные технические приемы.

Способы фиксации баннерного полотна

Для того чтобы поверхность баннера оставалась целой даже при сильном ветре и конструкция прочно держалась, используют следующие технические приемы: полуовальные разрезы позволяют полотну свободно колебаться при сильном ветре, практически незаметны в безветренную погоду; для установки баннера используется рама с жесткой подложкой; рекламный блок разделяется на несколько фрагментов, которые визуально выглядят как единое целое; периметр баннера усиливается стропом или тросом для более равномерного распределения нагрузки, предотвращения повреждения люверсов. Одним из сложных этапов при установке баннера является процесс равномерного натягивания полотна, на котором не должно быть чрезмерных растяжений, перекосов и складок. Квалифицированные промальпы из «Лаборатории промышленного альпинизма» успешно справляются со сложной работой в отличие от новичков, просто владеющих навыками работы с веревками.

Установка баннеров промальпами «Лаборатории промышленного альпинизма»

Опытные промышленные альпинисты, работающие в компании «Лаборатория промышленного альпинизма», прекрасно владеют эффективными технологиями и методиками установки баннеров различных размеров на любой высоте. Установить баннер можно практически на любом фасаде. Фактором, осложняющим процесс, являются погодные условия. Если термометр опустился намного ниже нуля, полотнище баннера становится жестким, поэтому процесс натяжения требует большего времени и усилий. Тормозит процесс натягивания полотна сильный ветер, порывы которого на большой высоте особенно чувствительны. На сложность установки баннера влияет сложность фасада, особенно наличие различных архитектурных элементов, климатического оборудования, антенн, а также структура основного строительного материала. Если здание возведено из мягкого камня, закрепление анкеров с помощью перфоратора не требует много времени и сил, но при установке на зданиях из бетона и стекла с вентилируемыми фасадами необходимо искать точки крепления, поскольку повреждение поверхности фасада крайне нежелательно. Установить вертикальную наружную рекламу можно довольно быстро, но для установки баннерного полотна горизонтально требуются время и силы. К категории сложных работ относится также установка баннера с подсветкой. Установка баннерной рекламы производится исключительно с разрешения муниципальных властей и при условии регистрации рекламной конструкции.

Варианты и способы установки баннеров

Стоимость услуг промышленных альпинистов по установке рекламных баннеров зависит от места монтажа, размеров полотнища и применяемой технологии фиксации. Рекламные баннеры, помимо фасадов зданий, могут быть установлены: на мостовых конструкциях, для чего временно ограничивается транспортный поток. При монтаже баннеров на мостах промальпы сотрудничают с сотрудниками ГИБДД. На шоссе. В настоящее время баннеры на шоссе устанавливаются нечасто, но все еще являются популярным решением благодаря доступной стоимости. Магистральные щиты могут быть односторонними или двухсторонними. Выбор способа установки баннерной рекламы зависит от размеров полотна, условий эксплуатации, характера поверхности носителя, пожеланий заказчика, продолжительности использования баннеров и других факторов: каркасный способ предусматривает установку баннера с помощью троса через люверсы на подготовленный стальной каркас. Баннеру обеспечивается идеальная натяжка и долгий срок эксплуатации. Облегченным более дешевым вариантом является тросовый каркас. Данный способ установки подходит при условии частой замены баннерных полотен, поскольку позволяет сэкономить значительные средства. Бескаркасный способ применяется для установки на высотных зданиях. Закрепление полотна выполняется через люверсы анкетными болтами или с помощью дюбель-гвоздей. Подвес с утяжелителем, обеспечивающим равномерность натяжения даже при ветровых нагрузках.

Монтаж баннера на сплошное основание.

Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» предлагает услуги установки баннеров по самым выгодным ценам. При установке рекламных баннеров специалисты придерживаются существующих требований и норм. Метод крепления определяется по утвержденному проекту. При монтаже могут быть использованы следующие виды креплений: люверсы; талрепы; тросовая фиксация; кляймеры. При выборе метода крепления учитываются площадь полотна, сложность размещения и срок монтажа.

Установка баннера с компанией «Лаборатория промышленного альпинизма»

Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» выполняет заказы по реализации крупных рекламных проектов в Москве и Московской области на самых выгодных условиях. Высокая квалификация промальпинистов, точность расчетов и использование качественного оборудования гарантируют высокое качество выполнения работ. При заказе большого объема работ заказчики могут сэкономить благодаря индивидуальным скидкам. Оперативность, качество и ответственность – визитная карточка компании «Лаборатория промышленного альпинизма».