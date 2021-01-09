Монтаж вывесок от «Лаборатории промышленного альпинизма»

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Вывески, представляющие собой разновидность наружной рекламы, стали неотъемлемым элементом ландшафтов современных городов. Устанавливают вывески не только в рекламных целях, но и для того, чтобы указать точное местонахождение магазина, офиса компании, организации или коммерческого заведения. Используются вывески как в целях продвижения коммерческих заведений различных видов, так и для оповещения людей о направлении деятельности размещенного в здании заведения. Монтаж вывесок относится к категории востребованных услуг. Объемные конструкции устанавливать сложно, особенно если планируется разместить вывеску на высотном здании. Спецтехника не всегда является решением, особенно если вывеску нужно установить в труднодоступном месте или на значительной высоте. Наиболее выгодным и простым решением является в таких случаях обращение к услугам специалистов компании «Лаборатория промышленного альпинизма». Привлечение квалифицированных промышленных альпинистов позволяет гарантировать установку вывески на необходимой высоте при сравнительно небольших финансовых затратах.

Для чего и как размещаются вывески

Расположенные на фасадах зданий плоские или объемные конструкции решают одновременно несколько задач, что и объясняет высокий спрос на услуги монтажа вывесок: рекламная; информативная; имиджевая. Максимальная реализация каждой из функций вывесок напрямую зависит от места размещения конструкции, в том числе от высоты, на которой вывеска расположена. При условии правильного выбора места установки, оригинальности дизайна рекламного объекта и отсутствии повреждений в процессе монтажа рекламная вывеска будет привлекать внимание прохожих к товарам или услугам. Если для установки вывески на небольшой высоте можно использовать стремянки, строительные леса или спецтехнику, то для размещения вывесок на большой высоте, с которой информация будет видна всем проходящим и проезжающим людям, наиболее выгодным и простым вариантом является монтаж силами промальпов.

Причины воспользоваться услугами промальпов

Привлечение к монтажу вывесок промышленных альпинистов является единственно правильным решением, если: рядом с местом установки вывески растут высокие деревья; здание неудобно расположено; архитектурные особенности строения исключают возможность использования спецтехники; установить вывеску необходимо в короткие сроки. В Москве вывески часто приходится устанавливать густонаселенных районах. Причем нередко при условии ограниченного пространства, исключающего возможность маневрирования автоподъемников. Справиться с задачей в таких случаях могут только мобильные и быстрые промышленные альпинисты. При необходимости установить вывеску в труднодоступном месте (при наличии на фасадах зданий выступов, множества климатической техники или антенн) использование автоподъемников не имеет смысла, как и применение строительных люлек. Весомым аргументом в пользу решения привлечь промальпов к выполнению монтажных работ является доступность цен, в том числе благодаря отсутствию дополнительных затрат.

Особенности монтажа вывесок

В зависимости от потребностей заказчика, его предпочтений и финансовых возможностей устанавливаются вывески двух типов: Световые в виде световых коробов, объемных букв с подсветкой и разнообразных вариаций. Несветовые, представляющие собой объемные или плоские конструкции из листовых материалов и объемных элементов, а также металлоконструкций и профилей. Существуют строительные нормы и требования, обязательные к выполнению при установке вывесок. Промальпы от компании «Лаборатория промышленного альпинизма» ответственно относятся к соблюдению строительных требований и норм при монтаже вывесок, что исключает вероятность нарушений. В зависимости от типа рекламных конструкций крепление при монтаже может осуществляться: люверсами; с помощью тросовой натяжки; талрепами; кляймерами. При выборе типа крепления учитываются площадь полотна, сложность размещения и сроки монтажа вывесок.

Этапы монтажа вывесок

Процесс монтажа вывесок состоит из нескольких этапов, продолжительность каждого из которых зависит от особенностей конструкции и условий установки: Подготовительный этап, включающий выезд промальпов на объект, оценку объекта и выполнение замеров. Оценка объекта необходима, в том числе, для защиты интересов заказчиков. Монтаж вывесок, как и других видов наружной рекламы, регулируется законодательно. Если заказчик планирует установить вывеску в запрещенном конструкцией месте, результатом может стать административная ответственность, штрафы или принудительный демонтаж. Заказчик в случае нарушений законодательства потеряет время, средства и репутацию в глазах региональных властей. Оценка объекта промальпами компании позволяет исключить возникновение проблем. Замеры объекта необходимы для расчетов по подбору оборудования. Подсчет необходимых для монтажа материалов, включая крепления и специальное оборудование. Профессионалы подберут крепления, которые будут надежно удерживать конструкцию при любых условиях. Составление договора с указанием сроков и стоимости монтажных работ. Установка вывески. Сдача объекта заказчику. При необходимости промальпы могут выполнить ремонт вывески или ее замену на основании договора на обслуживание рекламной конструкции.

Преимущества монтажа вывески промальпами

Обращение к услугам промальпов по поводу монтажа вывески имеет следующие преимущества: значительная экономия средств благодаря отсутствию затрат на привлечение дополнительного оборудования. Оперативность выполнения заказа благодаря минимальному времени подготовки промальпинистов к работе. Отсутствие недоработок и ошибок благодаря точности расчетов. Возможность установки вывесок любых размеров и формы. Отсутствие вероятности повреждения фасадов зданий, зеленых насаждений и т.д. Возможность монтажа высеки в труднодоступных местах. Отсутствие ограничений по высоте.

Монтаж вывесок в Москве с «Лабораторией промышленного альпинизма».

«Лаборатория промышленного альпинизма» выполняет заказы по высотным работам в Москве более 10 лет. Опытные специалисты находят решения самых сложных задачи, оказывают помощь в согласовании разрешений на проведение высотных работ и работ по монтажу рекламных конструкций. К числу востребованных услуг от «Лаборатории промышленного альпинизма» относится монтаж вывесок, который компания предлагает по доступным ценам. На стоимость монтажа вывесок влияют следующие факторы: размер вывески; материал изготовления вывески (от материала изготовления зависит вес конструкции); расположение конструкции (высота, угол наклона); условия выполнения работ (высота установки объекта и особенности места установки, в том числе сложность фасада); необходимость в установке подсветки и тип подсветки (LED, неоновая, люминесцентная); срочность выполнения монтажных работ.

Причины заказать монтаж вывески специалистам «Лаборатории промышленного альпинизма»

Весомыми аргументами в пользу обращения в «Лабораторию промышленного альпинизма» по поводу монтажа вывески являются: возможность заказа выполнения работ в режиме 24/7; предварительный осмотр проводится бесплатно; по всем интересующим вопросам консультирует компетентный инженер-промальп; при планировании заказов используется специальный софт, что исключает вероятность ошибок; используется исключительно надежное альпинистское снаряжение производства ведущих мировых брендов. Промышленный альпинизм – способ реализовать рекламные проекты быстро и выгодно. «Лаборатория промышленного альпинизма» выполнит заказы по реализации крупных рекламных проектов и качественно установит вывеску над магазином. Компания приглашает к выгодному сотрудничеству бизнесменов и юридические лица Москвы и Московской области. При заказе большого объема работ заказчики могут сэкономить благодаря предоставляемым персональным скидкам. Оперативность, качество и ответственность – визитная карточка компании «Лаборатория промышленного альпинизма».