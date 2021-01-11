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Монтаж рекламы

Монтаж рекламы

Если вы хотите, чтобы ваша реклама не просто существовала, а была замечена потребителем, тогда вам стоит задуматься о монтаже рекламной вывески. Особой популярностью пользуется именно наружная реклама, без которой мы не можем представить современный город. Какие есть типы рекламных носителей: обычные и неоновые вывески; билборды – щитовая реклама, целью которой является запоминаемость и узнаваемость бренда; лайтбоксы – светящиеся информационные стенды и вывески; баннеры – специальные полотна с информацией, которые монтируются на фасад здания или металлический каркас; брандмауэры – большие рекламные полотна, которые растягивают чаще всего на торговых стенах; световые буквы; вывески, плакаты, афиши и др. «Лаборатория промышленного альпинизма» более 10 лет занимается дизайнерским оформлением зданий и помещений, а также осуществляет другие высотные работы. Компания занимается монтажом рекламы как снаружи, на баннерах или фасадах зданий, так и внутри, в ТРЦ или предприятиях. Все работы она выполняет на самом высоком уровне качества. Основной принцип компании «Лаборатория промышленного альпинизма» – учесть все пожелания клиентов и осуществлять монтаж качественно, в довольно краткие сроки. Специалисты-альпинисты организации работают в использованием различных техник, применяют разнообразные материалы. С компанией «Лаборатория промышленного альпинизма» сотрудничают как частные лица для реализации собственных проектов, так и государственные учреждения, коммерческие организации для большего привлечения клиентов.

Для кого подойдет монтаж рекламы:

Кафе и рестораны; бары; ночные клубы; салоны красоты; магазины; автомастерские; офисы и различные предприятия; клиники; многие другие организации, которые заинтересованы в получении действительно качественных услуг. Установка рекламы осуществляется как на стационарных, так и на временных конструкциях. Стоит отметить, что основным требованием является хорошая открытость участка, чтобы будущие потребители смогли обратить внимание на баннер.

Почему важно довериться опытным специалистам

Установка рекламных баннеров – это очень сложное дело, которое требует особых навыков и умений, высокого уровня квалификации. Прежде всего, нужно помнить, что при неправильной установке и пренебрежении правилами монтажа баннер может просто рухнуть. Не забывайте и о походных явлениях, таких как снегопады, ливни и грады, которые тоже всячески, причем негативным образом, воздействуют на рекламные вывески, могут портить их вид. Сама рекламная вывеска весит от 30 килограммов, поэтому только опытные и умелые специалисты сумеют безопасно работать на высоте и устанавливать баннер. В компании «Лаборатория промышленного альпинизма» работают не просто специалисты, а опытные альпинисты, поэтому вам не стоит переживать, что монтаж вашей рекламы закончится трагедией. Многолетний опыт и профессионализм работников обеспечит вам безопасный и качественный монтаж рекламных вывесок. В этом вы можете быть уверены на все сто процентом.

Лаборатория промышленного альпинизма предлагает такие услуги по установке рекламы:

Консультация с заказчиком, предоставление ответом на все интересующие вопросы; подготовка проекта рекламного носителя; выезд специалистов для замера объекта; выезд на диагностику; монтаж баннера; дополнительные услуги.

Как осуществляется монтаж баннеров

Установка рекламы требует соблюдения четких правил и особых подготовительных работ. Перед началом любых работ работники создают проект будущей конструкции. В зависимости от пожеланий клиента опытные дизайнеры сделают яркую и привлекающую внимание или лаконичную и спокойную вывеску. Специалисты «Лаборатории промышленного альпинизма» помогут воплотить любую вашу задумку в реальность, поэтому вы вполне можете им довериться. С помощью профессионального широкоформатного принтера готовый макет вашей рекламной вывески распечатывается в нужном для вас размере. Монтаж баннера зависит от типа рекламной вывески и места ее размещения. На этот момент нужно обратить пристальное внимание. Специалисты предварительно обследуют и анализируют все факторы. После этого они подготавливают: нужный крепеж, выбор которого зависит от стен, на которую будет крепиться реклама, и вида монтажа; специальную технику (автовышку, кран и др.); необходимые инструменты; Нужно помнить, что установка баннеров в холодный период года нежелательна, поскольку низкие температуры мешают полноценно зафиксировать полотно. Монтаж рекламных вывесок осуществляется на жесткую металлическую раму, что способствует предотвращению любых трещин, выпуклостей и прочих деформаций. На стоимость монтажа рекламы влияют такие факторы: размещение здания; приближенность к деревьям; выступающие конструкции; высота размещения рекламы на фасаде здания; необходимость использования специальной техники; затраты на материалы, электрооборудование и крепежи; погодные условия.

Особенности монтажа некоторых видов рекламных носителей

Установка светящихся букв проходит в несколько этапов, первым их которых является создание монтажного шаблона. После этого изготавливают готовые элементы, каждый из которых позже крепят отдельно на заднюю панель за счет вкручивания саморезов в дюбеля. После установки всех букв приступают к проведению электричества, которое скрывают позже в пластиковом коробе в дизайн других элементов. Значительная часть баннеров – это афиши, предвыборные агитации и информация о скидках и акциях. Данный тип рекламы быстро меняется на другой, поэтому перед монтажом новой вывески необходимо демонтировать старую конструкцию. Для изготовления брандмауэров используют специальную ткань, которая значительно облегчает вес, устраняет парусность рекламного рисунка. Такую рекламу монтируют сразу на стену с помощью дюбелей с крючками, но иногда осуществляется установка на металлический каркас. Альпинисты подносят все элементы конструкции на необходимую высоту, фиксируют, закрепляют специальными инструментами. Особой технологии требует изготовление лайтбоксов, каркасы для которых изготавливают из ПВХ-пластика, металла или алюминия. Для лицевой стороны чаще всего используют светорассеивающее оргстекло. Подсветка таких вывесок может быть фронтальной или торцевой, для которой используют люминесцентные, газосветные лампы, неон или светодиоды. Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» осуществляет установку и демонтаж различных рекламных носителей, устанавливает и демонтирует рекламные конструкции и баннеры на рамах, крепит рекламные буквы с подсветкой и без, а также занимается монтажом световых вывесок. Все работы она выполняет на высоком уровне качества, так как специалисты прекрасно выполняют свои обязанности. Заказчик должен просто предоставить рекламную продукцию, а реализацию проекта сотрудники берут на себя.

Сопутствующие услуги, которые предоставляет работники при монтаже рекламы:

Мойка с использованием специальных моющих средств предаст вашей рекламе презентабельный внешний вид; ремонт в случае деформации рекламной конструкции; демонтаж ненужных элементов.

Почему стоит выбрать компанию «Лаборатория промышленного альпинизма» для монтажа рекламы

Общение с инженером-альпинистом напрямую, что способствует экономии денежных средств. Оперативность оформления и монтажа рекламы. Круглосуточный режим работы без выходных. Грамотная консультация и изучение задачи осуществляются совершенно бесплатно. В компании работают только опытные альпинисты-монтажники. Опыт установки рекламных вывесок и других работ – более 10 лет. Использование только качественных материалов и инструментов хорошо себя зарекомендовавших мировых производителей. Компания предоставляет профессиональные услуги методом промышленного альпинизма. В кратчайшие сроки специалисты «Лаборатории промышленного альпинизма» качественно и дешево осуществляют дизайн-проект и монтаж рекламных вывесок любых размеров и уровня сложности. При этом услуги предоставляются по вполне доступным ценам.