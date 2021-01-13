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Монтаж баннера

Баннеры являются одной из популярных разновидностей крупноформатной наружной рекламы, в том числе благодаря информативности и разнообразию вариантов дизайна. Важнейшим условием результативности рекламной конструкции можно назвать заметность для потребителей, но добиться данного результата можно только двумя способами – путем увеличения размеров полотен или подъемом баннеров на значительную высоту. Баннеры больших размеров могут оказаться невыгодным вариантом в условиях Москвы по причине высокой плотности застройки и требований в отношении установки рекламных носителей. Чем выше расположен баннер, тем он заметнее, тем чаще его замечают пешеходы, водители и пассажиры транспорта.

Монтаж баннера

Особенности монтажа баннеров

Одной из особенностей баннеров является возможность размещения на различных высотах. Если баннер требуется установить на высоте первого-второго этажа, используется специальная техника или оборудование (вышки, краны, лестницы). С земли с помощью техники можно устанавливать баннеры до высоты 10-15 метров, но при необходимости и размещения рекламной конструкции на больших высотах работы монтаж баннера могут выполнить только промальпы. Именно на высоте 15 и более метров находятся наиболее выгодные для размещения баннеров места. Если для монтажа горизонтальных баннеров на незначительных высотах можно использовать краны или автовышки, то установить вертикальные баннеры могут только промальпинисты, поскольку верхний край полотнища (для того чтобы баннер был заметен) должен располагаться на высоте, недосягаемой для наземного оборудования. Монтаж баннеров – одна из наиболее востребованных услуг в сфере промышленного альпинизма. Обращение к услугам специалистов компании «Лаборатория промышленного альпинизма» позволяет владельцам бизнеса и другим заинтересованным лицам быть уверенными в быстром и качественном монтаже баннерных полотнищ на требуемой высоте при небольших финансовых затратах. «Лаборатория промышленного альпинизма» предлагает также услуги демонтажа баннера для замены или для проведения ремонтных работ. Здесь работают специалисты с большим опытом работы, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Как монтируют рекламные баннеры

Баннеры, представляющие собой прямоугольные полотна большого размера с рекламной или другой информацией. Их устанавливают на стенах зданий, на рекламных щитах, размещают между опорами. Монтированы баннеры могут быть на стены (безрамный монтаж) или на металлическую раму, установленную предварительно. Безрамный монтаж выполняется: с использованием саморезов, скоб или дюбелей (способ крепления полотен размерами не более 20 метров квадратных); с использованием дюбелей с кольцами, через которые продевают шнур (кольца чередуются с люверсами); с применением натягиваемого троса, к которому полотно крепится шнуром через люверсы. Наиболее надежным способом крепления является рамный способ, предусматривающий установку постоянной рамы с периодически заменяемыми полотнами. Рамный метод финансово выгоднее. Он позволяет быстро заменять баннеры по мере необходимости. Изготовленная из стального профиля рама крепится к стенам дюбелями. Полотнища больших размеров устанавливаются путем крепления на раму с помощью продетых в специальные карманы труб. Для шнура, притягивающего к раме края полотна, предусмотрены специальные надрезы. Самые большие баннеры устанавливают на массивных крюках, которые поднимают на необходимую высоту и прикрепляют к несущим стенам. Выбор способа крепления зависит от множества факторов, в том числе от ветровой нагрузки на конкретном участке. Промышленные альпинисты не только подбирают способ крепления, но и подготавливают основу для монтажа (рама, крюки и т.д.). При определении стоимости монтажа баннера учитываются площадь полотнища, высота монтажа и ряд других факторов, в том числе объемы выполняемых работ.

Технологии монтажа баннеров на фасады зданий

Фасады зданий – наиболее популярное место для размещения рекламных баннеров. При выборе технологии монтажа учитываются особенности конструкции фасадов и необходимость минимизировать повреждения поверхностей фасадов. Владельцы зданий в Москве негативно относятся к перспективе появления в стенах отверстий под крепеж, вследствие проникновения влаги через которые могут начаться процессы разрушения. Решить проблему в таких случаях можно путем изготовления тросового каркаса, установка которого будет осуществляться на вклеенные в стену шпильки. Шпильки могут быть изготовлены из нержавеющей стали, что позволяет исключить вероятность появления на стенах ржавых подтеков. Заказчик получит практически вечные точки крепления, поскольку используемый клей становится с поверхностью фасада единым целым. Вентилируемые фасады выбирают владельцы зданий различной высотности и размеров. При монтаже баннера на вентфасад важным условием является минимальное повреждение фасадной системы, что приводит к необходимости использования щадящих способов крепления баннеров: баннер шнуруется к несущим профилям. Среди преимуществ способа следует отметить целостность фасадов и низкую стоимость расходных материалов. Применяется этот способ чаще всего при установке баннера на непродолжительное время. Баннер шнуруется с кровельным саморезам. Вкрученные в направляющие профили фасадной системы кровельные саморезы образуют псевдокаркас. Баннер шнуруется к саморезам. Преимуществом способы является низкая стоимость расходников. Данный способ используется при отсутствии между декоративными панелями технологических зазоров. Баннер монтируется на каркас из троса, закрепленный на направляющих фасада. Среди преимуществ способа низкая стоимость расходников и простота исполнения. Простой и дешевый способ монтажа. Баннер монтируется на каркас из трубы. Изготовленный из профильной трубы каркас через проставки кровельными саморезами крепится к направляющим фасада. Среди преимуществ – аккуратность внешнего вида и эстетичность конструкции. Решение о выборе способа и технологии монтажа специалисты компании «Лаборатория промышленного альпинизма» принимают после осмотра места проведения работ.

Этапы монтажа баннеров

Процесс монтажа баннеров состоит из нескольких этапов, продолжительность каждого из которых зависит от ряда факторов: подготовительный этап, включающий выезд промальпов на объект, оценку объекта и выполнение замеров. Замеры объекта необходимы для выполнения расчетов по подбору крепежа и оборудования. Выбор и подсчет необходимых для монтажа материалов, включая крепления и специальное оборудование. Профессионалы подберут крепления, обеспечивающие надежную фиксацию баннера при любых условиях. Составление договора с указанием сроков и стоимости работ по изготовлению систем крепежа и установке баннера. Изготовление системы для установки баннера. Установка баннера. Сдача объекта заказчику. При необходимости промальпы могут выполнить ремонт баннера или замену на основании договора на обслуживание рекламной конструкции.

Причины заказать монтаж баннера специалистам «Лаборатории промышленного альпинизма»

Весомыми аргументами в пользу решения заказать установку баннера в «Лаборатории промышленного альпинизма» являются: возможность заказать услуги установки баннера 24/7; предварительный осмотр проводится бесплатно; по всем интересующим вопросам консультирует компетентный инженер-промальп; для изготовления креплений используются высококачественные материалы; при планировании заказов используется специальный софт, что исключает вероятность ошибок; используется исключительно надежное альпинистское снаряжение производства ведущих мировых брендов. Промышленный альпинизм – способ реализации рекламных проектов быстро и выгодно. «Лаборатория промышленного альпинизма» выполняет заказы любой масштабов и сложности, успешно справляясь со сложнейшими задачами. Компания приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству бизнесменов и юридические лица Москвы и Московской области. При заказе значительного объема работ заказчикам гарантирована экономия благодаря предоставляемым индивидуальным скидкам. Оперативность, качество и ответственность являются визитной карточкой компании «Лаборатория промышленного альпинизма».