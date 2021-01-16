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Рекламный монтаж

Использование качественной рекламы является обязательным условием развития и доходности компаний и предприятий независимо от специфики бизнеса. Наружная реклама признана одним из наиболее востребованных направлений рекламной деятельности благодаря доступности информации большому количеству потребителей. Используется реклама не только в бизнесе, но и в социальной сфере, в частности, при реализации социальных и информационных проектов. С помощью наружной рекламы можно анонсировать культурные и культурно-массовые мероприятия, оповестить о появлении нового бренда, товара или услуги, информировать об аукционных скидках и т.д. Эффективность использования наружной рекламы зависит от того, насколько правильно было выбрано место для размещения. Рекламные конструкции должны быть заметными максимально большему количеству людей, поскольку только при соблюдении этого условия информация будет хорошо восприниматься. В Москве с ее плотной застройкой наиболее популярными местами для размещения рекламных конструкций (объемных вывесок, лайтбоксов, брандмауэров, баннеров и т.д.) являются автострады и прилегающая территория, а также стены высотных зданий. Правильная установка рекламных конструкций является обязательным условием эффективности рекламы. Кроме того, только при условии правильного выбора и соблюдения технологии монтажа рекламные конструкции не будут представлять угрозу для людей, зданий, деревьев. Гарантировать соблюдение правил и требований монтажа могут только квалифицированные специалисты. Наиболее выгодным финансово и гарантированно безопасным для окружающих решением проблем с установкой рекламных конструкций является обращение к промышленным альпинистам, услуги которых предлагает в Москве и Московской области компания «Лаборатория промышленного альпинизма». Воспользоваться услугами специалистов компании «Лаборатория промышленного альпинизма» могут не только бизнесмены и владельцы предприятий, но и культурные, спортивные и общественные заведения, организации различных направлений деятельности, частные лица.

Особенности рекламного монтажа

Наружная реклама может быть установлена на небольшой высоте, например, на ресторане или кафе, для чего достаточно лестницы или автовышки. Однако в большинстве случаев рекламные конструкции располагаются как можно выше для обеспечения хорошего обзора. Если для монтажа горизонтальных баннеров или вывесок можно использовать строительные леса или спецтехнику, то вертикальные конструкции устанавливают чаще всего промышленные альпинисты, спускающиеся с крыш зданий с помощью специального снаряжения. Монтаж массивных рекламных конструкций типа баннеров, вывесок, рекламных щитов и рекламных коробов из твердых материалов требует привлечения оборудования и промышленных альпинистов, поскольку массивные конструкции чаще всего спускают с крыши на лебедках и затем промальпы закрепляют их на поверхности стен с помощью кронштейнов или дюбелей. Популярным вариантом является монтаж рекламных конструкций с помощью специальных панель-кронштейнов. Данная технология позволяет размещать рекламу практически на любой поверхности, включая столбы. Причем информация в таких случаях может размещаться на двух или четырех сторонах конструкции. Распространенной разновидностью наружной рекламы являются световые короба, популярность которых обуславливается способностью функционировать круглые сутки. При монтаже световых коробов одной из задач промальпов является обеспечение сохранности смонтированного электрооборудования. Кроме того, для установки световых коробов промышленные альпинисты должны располагать допусками к работе с электрооборудованием. Изготовленные из металла или полимеров объемные буквы с наружной или внутренней подсветкой относятся к категории популярных видов рекламных конструкций. Монтаж объемных букв с подсветкой требует тщательной подготовки, особенно если буквы устанавливаются на стенах зданий. Сложность при выполнении монтажных работ заключается в том, что чаще всего устанавливаются буквы не блоком или коробом, а каждая по отдельности, что приводит к необходимости в точном расчете систем крепления и подготовке крепежа. Наиболее сложным видом рекламного монтажа является установка на высотных зданиях крышных конструкций. Доставка элементов конструкций и комплектующих на крышу осуществляется с помощью вертолетов. С вертолетов иногда приходится работать и промальпинистам, поэтому высокий уровень квалификации и опыт для промальпов являются обязательными условиями успешности выполняемых работ и личной безопасности. При монтаже сложных рекламных конструкций промальпы активно взаимодействуют с дизайнерами и проектировщиками.

Виды рекламного монтажа

Наиболее популярными направлениями рекламного монтажа являются: Монтаж брандмауэров, устанавливаемых чаще всего на участках фасадов без окон и на торцах зданий. Брандмауэры из специальной сетчатой ткани служат от 5 до 6 лет, имеют большую дальность обзора. Монтаж выполняется посредством дюбелей с крючками или на раму из металла, установленную предварительно. Общий вес конструкции – до 1000 кг. Монтаж объемных букв, отлично читаемых в любое время суток, с помощью саморезов и дюбелей. Монтаж баннеров на металлическую раму, прикрепленную к стене, или на фасад. Баннеры часто заменяются, поэтому наиболее рациональным решением является монтаж на металлическую раму. Относительно новой разновидностью услуг от промальпинистов являются украшение и иллюминация городских объектов, в том числе деревьев. В оформление могут вплетаться элементы рекламы. Причем такая реклама показывает высокую результативность. К числу рекламных форм, только начинающих завоевывать рынок, следует отнести живую рекламу на управляемых компьютером светодиодных панелях, при установке которых тоже требуются услуги промышленных альпинистов.

Причины доверить рекламный монтаж промышленным альпинистам

Основными причинами для обращения к услугам промышленных альпинистов по поводу рекламного монтажа являются: возможность установки рекламных конструкций любых размеров (в том числе массивных и с электрооборудованием) практически на любой высоте и в труднодоступных местах; отсутствие необходимости в использовании спецтехники, что позволяет сэкономить значительную сумму; относительно невысокая стоимость монтажа, благодаря чему рекламодатели могут вкладывать средства в качественные материалы для изготовления рекламы, что обуславливает эффективность и долговечность конструкций; возможность установки рекламы на участках плотной застройки или ограниченного пространства; возможность размещения рекламы на фасадах зданий без повреждений целостности конструкций (включая вентилируемые фасады); возможность установки рекламы на зданиях любой архитектуры; гарантированные надежность и устойчивость рекламных конструкций благодаря использованию качественного специального крепежа.

Этапы рекламного монтажа

Процесс рекламного монтажа состоит из следующих этапов: замеры при первичном выезде на объект и оценка участка работ. Подсчет требующихся материалов. Подписание договора с указанными стоимостью и сроками выполнения работ. Подготовка систем крепежа, комплектующих и оборудования. Установка рекламных конструкций. Сдача объекта заказчику. На стоимость заказа могут повлиять следующие факторы: сильный ветер, снег или дождь во время монтажа; наличие у рекламной конструкции большого количества выступающих элементов; неудобное расположение здания; наличие на фасаде большого количества архитектурных элементов; сроки выполнения работ.

Рекламный монтаж с компанией «Лаборатория промышленного альпинизма»

Компания «Лаборатория промышленного альпинизма» выполняет заказы по реализации крупных рекламных проектов в Москве и Московской области на самых выгодных условиях. Высокая квалификация промальпинистов, точность расчетов и использование качественного оборудования гарантируют высокое качество выполнения работ. При заказе большого объема работ заказчики могут сэкономить благодаря индивидуальным скидкам. Оперативность, качество и ответственность – визитная карточка компании «Лаборатория промышленного альпинизма».